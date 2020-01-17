الفاف تهدد بمقاطعة إحتفالات الكاف بمدينة العيون المحتلة!

ندد الإتحاد الجزائري لكرة القدم بإختيار مدينة العيون المحتلة من طرف الكاف لتنظيم إحتفالاتها بمناسبة الذكرى الـ63 لتأسيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وراسلت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم رئيس الإتحاد الإفريقي أحمد أحمد، للتنديد بتنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا داخل القاعات 2020 من طرف المغرب بمدينة العيون المحتلة.

كما أكدت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عدم مشاركتها في الإحتفالية المقبلة بمناسبة الذكرى الـ63 لإنشاء الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وذكرت الفاف في بيانها، أنها تحافظ على قيمها الرافضة للمظاهر الإستعمارية بجميع أنحاء العالم، على غرار نظام الأبارتيد بجنوب إفريقيا.

وحذرت الفاف من حدوث إنقسامات داخل عائلة الكاف بسبب قرار تنظيم هذا الحدث بمدينة العيون المحتلة لما تحمله من دلالات سياسية.