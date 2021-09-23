الفاف تهدي والد جمال بن اسماعيل قميص المنتخب ممضي من لاعبي الخضر

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم بتكريم والد المرحوم جمال بن إسماعيل الذي تعرض للقتل والحرق شهر أوت الماضي بمنطقة منطقة الأربعاء ناث إراثن. بولاية تيزي وزو

وتنقل المكلف بالاعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود اليوم الخميس إلى مليانة نيابة عن الناخب الوطني جمال بلماضي لزيارة عائلة جمال بن اسماعيل رحمه الله

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