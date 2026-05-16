“الفاف” تهنئ آيت نوري بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، بتهانيه إلى لاعب المنتخب الوطني ريان آيت نوري، عقب تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي رفقة ناديه مانشستر سيتي.

وأشادت الفاف بهذا الإنجاز الذي حققه الدولي الجزائري في واحدة من أعرق المسابقات الكروية في العالم، معتبرةً أن هذا التتويج يعكس التطور الكبير الذي يعيشه اللاعب والمستويات المميزة التي يقدمها مع ناديه.كما أكدت “الفاف” أن نجاح اللاعبين الجزائريين في مختلف الدوريات الأوروبية يبقى مصدر فخر لكرة القدم الوطنية، ويعزز مكانة الكرة الجزائرية على الساحة الدولية، خاصة مع تألق العديد من العناصر الوطنية في أكبر المنافسات.

ويواصل ريان آيت نوري تأكيد إمكاناته الكبيرة، بعدما أضاف لقبًا جديدًا إلى مسيرته الاحترافية، في خطوة من شأنها أن تمنحه دفعة معنوية قوية لمواصلة التألق مع ناديه والمنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة.