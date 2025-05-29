“الفاف” تهنئ أمين شياخة بعد تتويجه بكأس الدنمارك مع نادي كوبنهاغن

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، اليوم الخميس، رسالة تهنئة إلى اللاعب الدولي الشاب أمين شياخة.

عقب تتويجه رفقة ناديه F.C. København (كوبنهاغن) بلقب كأس الدنمارك، ليُضيفه إلى لقب الدوري الدنماركي الذي تُوج به في هذا الموسم، محققًا بذلك الثنائية المحلية عن جدارة.

ويُعد هذا التتويج تأكيدًا جديدًا على التألق اللافت الذي بصم عليه شياخة خلال الموسم الكروي 2024-2025. حيث أصبح واحدًا من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في أوروبا، بفضل أداءه المتميز وقدرته التهديفية العالية.

أرقام مبهرة لمهاجم واعد

خاض شياخة هذا الموسم 29 مباراة في مختلف المنافسات، وبلغ مجموع دقائق لعبه 1061 دقيقة. وهي حصيلة تؤكد أنه ورغم مشاركته في وقت محدود نسبيًا. فقد كانت فعاليته الهجومية استثنائية، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا، بمعدل هدف كل 75 دقيقة تقريبًا.

هذا المعدل التهديفي يعكس تطور اللاعب في الجانب الفني والبدني. وقدرته على استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى، ما جعله محل إشادة من الإعلام الدنماركي واهتمام متزايد من متابعي الكرة الأوروبية.