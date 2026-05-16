“الفاف” تهنئ اتحاد العاصمة بعد التتويج القاري بكأس الكونفدرالية

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، بأحرّ التهاني إلى اتحاد العاصمة، بمناسبة تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2026، عقب مشوار مميز توّجه بالظفر باللقب القاري.

وأشادت الهيئة الكروية الجزائرية بهذا الإنجاز الذي حققه النادي العاصمي، معتبرةً أن تتويج اتحاد الجزائر يعد تشريفًا لكرة القدم الجزائرية على الساحة الإفريقية، ويؤكد المكانة التي باتت تحتلها الأندية الجزائرية في المنافسات القارية.

كما ثمّنت “الفاف” الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني والإداري طيلة المنافسة، مؤكدة أن هذا اللقب يعكس العمل الجاد والإرادة القوية التي أظهرها الفريق من أجل رفع الراية الوطنية عاليًا في المحافل الإفريقية.

ويأتي هذا التتويج ليضيف صفحة جديدة مشرقة في سجل إنجازات اتحاد العاصمة، الذي نجح في إسعاد جماهيره وإهداء الكرة الجزائرية لقبًا قاريا جديدًا يعزز حضورها في القارة السمراء.