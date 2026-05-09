الفاف تهنئ اتحاد بسكرة بعد ترسيم الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى

هنّأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، نادي اتحاد بسكرة بمناسبة تحقيقه الصعود رسمياً إلى الرابطة المحترفة الأولى، عقب موسم ناجح تمكن فيه الفريق من تحقيق هدف العودة إلى قسم النخبة.

ونشرت الفاف تهنئة رسمية عبر قنواتها، أشادت فيها بالمشوار الذي قدمه الفريق البسكري، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل ضمن البطولة المحترفة.

وجاء ترسيم صعود اتحاد بسكرة عقب تعادله أمام ضيفه اتحاد الشاوية، في نتيجة كانت كافية لضمان الارتقاء رسمياً، وسط أجواء احتفالية كبيرة من أنصار النادي الذين تابعوا لحظة تحقيق الهدف المنتظر.

ويُعد هذا الصعود ثمرة العمل الذي قامت به إدارة الفريق والطاقم الفني واللاعبون طيلة الموسم، في وقت يأمل فيه أبناء “الزيبان” في تقديم مشوار مشرّف خلال الموسم المقبل ضمن الرابطة المحترفة الأولى.