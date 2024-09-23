“الفاف” تهنئ الأندية الجزائرية المتألقة قاريا

هنّأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” الأندية المحلية، المتألقة في المنافستين القاريتين، دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

ونشر الحساب الرسمي لـ “الفاف” عبر “فيسبوك” اليوم الاثنين، صورة تحمل شعارات ممثلي الجزائر قاريا، وأرفقها بعبارة: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ ممثلي الجزائر في المنافسات القارية عقب تأهلهم لدوري المجموعات”.

للإشارة، فإن بطل الموسم الماضي ووصيفه، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد. ضمنا بلوغهما مجموعات “الشامبينز ليغ”. على حساب المنستيري التونسي والجمارك البوركينابي على التوالي.

بينما تأهل صاحب المركز الثالث شباب قسنطينة، رفقة اتحاد العاصمة. إلى دور مجموعات كأس “الكاف”، على حساب كل من الملعب التونسي ونسواتريمان الغاني، على التوالي.

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