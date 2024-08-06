الفاف تهنئ البطلة إيمان خليف بعد بلوغها نهائي الأولمبياد

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالتهاني إلى الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بعد تأهلها إلى نهائي أولمبياد باريس 2024.

ونشرت الفاف، عبر صفحتها الرسمية، على منصة “فيسبوك” اليوم الثلاثاء،، صورة مركبة للبطلة الجزائرية إيمان خليف، بعد تأهلها لنهائي الأولمبياد، وضمانها الميدالية الفضية، وأضافت إليها عبارة:”تهانينا.. الطريق إلى النهائي، الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ بطلتنا إيمان خليف بعد تأهلها للنهائي”.

وتمكنت البطلة، إيمان خليف، من التأهل لنهائي الألعاب الأولمبية باريس 2024، وضمان الميدالية الفضية على الأقل في البطولة. بعد أن أطاحت بمنافستها التايلندية، شوانافينغ جانجي يام، الثامنة عالميا، في نصف النهائي وزن 66 كلغ.