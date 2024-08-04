الفاف تهنئ الثنائي زروقي وحاج موسى بعد التتويج بكأس السوبر

هنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اللاعبين الدوليين رامز زروقي و أنيس حاج موسى بعد تتويجهما بلقب كأس السوبر الهولندي.

وقالت الفاف عبر الصفحة الرسمية “الإتحاد الجزائري يهنئ اللاعبين الدوليين رامز زروقي وأنيس حاج موسى”.

كما نشرت الفاف صورا للاعبين عبر الصفحة الرسمية لـ “الفايسبوك”، و كان ثنائي الخضر قد توجا بلقب كأس السوبر، رفقة ناديهما فينورد أمام بي أس في إيندهوفن بضربات الترجيج.

وكانت المباراة المثيرة قد انتهت 4 مقابل 4 بملعب “فيليب ستاديوم”.