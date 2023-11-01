الفاف تهنئ الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم. اليوم الأربعاء. بالتهاني للشعب الجزائري بمناسبة ذكرى إندلاع ثورة التحرير المجيدة والتي تصادف تاريخ اليوم.

وجاءت تهنئة الفاف عبر بيان نُشر على موقعها الرسمي،على النحو التالي:بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة و الستون لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة، يتشرّف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي و أعضاء المكتب الفدرالي، و إطارات و مستخدمي الاتحادية، بتقديم أحرّ و أصدق التهاني، للشعب الجزائري”.

وتابع بيان الفاف، بالدعاء المولى عزوجل أن يحفظ بلادنا و شعبنا، و أن يمدّها بعونه من أجل حماية مصالح أمتنا و صيانتها و الدّفاع عن مكتسبات ثورتنا الخالدة، التي لازالت تبــهر العالم بمآثر و تضحيات شهدائنا و بطولات مجاهدينا، و أن يجعلنا دوما مجنّدين لرفع راية الجزائر عالية خفاقة في العلا”.

وختم بيان الفاف:”المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار و تحيا الجزائر حرّة مستقلة”.