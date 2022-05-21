“الفاف” تهنئ الفرق الصاعدة إلى حظيرة الكبار

تقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” بتهنئة خاصة للصاعدين الجدد لحظيرة الكبار من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

كما قال في الرسالة التي نشرها اليوم عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك “بعد اقتطاعهما ورقتي الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى موسم 2021-2022، يتقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم على رأسه شرف الدين عمارة بتهانيه الخاصة لنادي مولودية البيض و كذا إتحاد خنشلة”.

وأضاف ” نتمنى لهما دوام التألق و النجاح خلال المواسم الكروية المقبلة”.

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