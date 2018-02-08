الفاف تهنئ براهيمي بعيد ميلاده ال28

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس بتهنئة النجم الدولي الجزائري ولاعب فريق “بورتو” البرتغالي “ياسين براهيمي” بعيد ميلاده ال28.

المُصادف للثامن من فيفري، وقامت الفاف بنشر صورة الأسمر الجزائري بقميص الخضر خلال مواجهة السنغال بكان الغابون الأخيرة.

وذلك عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” مُرفقة إياها بعبارة:”عيد ميلاد سعيد براهيمي”.

وسارع مُحبي إبن مدينة المنيعة لتهنئته عبر وضع تعليقات في منشور الفاف الذي صنع الحدث.

يُذكر أن نادي بورتو كان السباق لتهنئة نجمه عبر الموقع الرسمي مُتمنيا له مزيدا من التألق والنجاحات في مسيرته الكروية.