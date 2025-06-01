الفاف تهنئ بلايلي وتوغاي بعد تتويجهما بكأس تونس

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة وليد صادي، اليوم الأحد، بتهنئة خاصةلكل من يوسف بلايلي و محمد أمين توغاي عقب تتويجهما بلقب تونس رفقة الترجي التونسي.

وجاء في بيان الفاف الذي نشرته عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك “الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة السيد وليد صادي، يهنئ لاعبي المنتخب الوطني، يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي، بعد الفوز بكأس تونس مع نادي الترجي التونسي”.

وشارك اللاعبان بشكل أساسي في المباراة النهائية التي جمعت الترجي بالملعب التونسي، وقدم كلاهما أداءً متميزًا ساعد في حسم اللقاء لصالح “شيخ الأندية التونسية” بهدف نظيف، أهدى الفريق لقبه الـ16 في تاريخ المسابقة، وهو رقم قياسي في رصيد الأندية التونسية.