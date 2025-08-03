الفاف تهنئ بلايلي وتوغاي بعد التتويج بكأس السوبر التونسي

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، بتهانيه الخالصة إلى لاعبي المنتخب الوطني، يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي، عقب تتويجهما بلقب كأس السوبر التونسي رفقة نادي الترجي الرياضي التونسي.

ويأتي هذا التتويج ليعكس الأداء المميز الذي قدّمه اللاعبان مع ناديهما، ويؤكد جاهزيتهما الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الوطني.

وثمّنت “الفاف” هذا الإنجاز لثنائي “الخضر” الذي ينظم إلى خزينةالكرة الجزائرية، متمنيّة لكلا اللاعبين مزيدًا من التألق والنجاحات سواء مع ناديهما أو مع “الخضر” في المنافسات القادمة.

وكان الفريق التونسي قد توّج بلقب كأس السوبر، بعد فوزه على الملعب التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد.