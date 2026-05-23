“الفاف” تهنئ بلومي بعد صعوده إلى “البريميرليغ” رفقة ناديه هال سيتي

تقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، اليوم السبت، بالتهاني للدولي الجزائري، بشير بلومي، بعد تحقيقه الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، رفقة ناديه هال سيتي.

وجاءت تهنئة الهيئة الكروية الجزائرية بعد فوز هال سيتي في نهائي مباريات “البلاي أوف” المؤهلة إلى “البريميرليغ”، في إنجاز يُعد محطة مهمة في مشوار اللاعب الجزائري، الذي بصم على مستويات مميزة خلال الموسم الجاري.

وأشاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بما قدمه بلومي مع فريقه في منافسة “الشامبيونشيب”. كما تمنّت “الفاف” التوفيق لنجل الأسطورة لخضر بلومي، في مشواره المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومواصلة تشريف الألوان الوطنية رفقة المنتخب الجزائري.