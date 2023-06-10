الفاف تهنئ بن رحمة وتدعم محرز في نهائي رابطة الأبطال

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، دعمه لقائد الخضر، ونجم مانشستر سيتي رياض محرز، في نهائي رابطة الأبطال.

ونشرت الفاف، عبر موقعها الرسمي، رسالة دعم لمحز، مذكرة بأن هذا الأخير، سيخوض اليوم رفقة السيتي، ثاني نهائي له في منافسة رابطة الأبطال، بمواجهتهم انتر ميلان الايطالي.

كما أكد الاتحاد الجزائري، دعم كل الطاقم الفني للخضر، ولاعبي المتتخب الوطني، لزميلهم محرز، في هذا الموعد التاريخي.

وفي الختام، هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سعيد بن رحمة، نظير تتويجه بلقب كأس المؤتمرات الأوروبية، رفقة ويست هام، في انتظار تتويج محرز برابطة الأبطال.