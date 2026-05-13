الفاف تهنئ بن ناصر وبقرار بمناسبة تتويجهما بكأس كرواتيا

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، برئاسة وليد صادي، بتهانيه للدوليين الجزائريين إسماعيل بن ناصر ومنصف بقرار، عقب تتويجهما بلقب كأس كرواتيا رفقة ناديهما دينامو زغرب.

وأشادت “الفاف” بهذا الإنجاز الذي حققه الثنائي الجزائري، معتبرة أن التتويج يعكس المستوى المميز الذي يقدمه اللاعبان ونجاحهما في تشريف الكرة الجزائرية خارج الوطن، من خلال التألق والمساهمة في حصد الألقاب مع أنديتهما الأوروبية.

ويأتي هذا اللقب ليضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها اللاعبون الجزائريون في مختلف الدوريات الأوروبية.

كما عبّرت “الفاف” عن تمنياتها بمزيد من التألق والنجاحات للاعبين في بقية مشوارهما الكروي. سواء مع ناديهما أو بألوان المنتخب الوطني الجزائري خلال الاستحقاقات المقبلة.