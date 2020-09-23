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الفاف تهنئ بوقرة لنيله شهادة مدرب محترف

الرياضة
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الفاف تهنئ بوقرة لنيله شهادة مدرب محترف
بقلم كريم تيغرمت

وجّهت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، تهانيها للدولي الجزائري السابق، ومدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، لنيله على شهادة مدرب محترف.

وهنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، مجيد بوقرة، لحصوله على هذه الشهادة.

ونال “الماجيك”، شهادة مدرب محترف (AFC PRO)، من طرف الإتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن مجيد بوقرة، كانت له تجربة في مجال التدريب رفقة كل من رديف الدحيل، ثن نادي الفجيرة، قبل أ، ستند له “الفاف” مؤخرا، مهمة تدريب المنتخب الوطني المحلي.


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