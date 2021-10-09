الفاف تهنئ سليماني بإنجازه التاريخي رفقة الخضر

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مهاجم الخضر اسلام سليماني، بعد دخوله تاريخ المنتخب الوطني، بتصدره قائمة أفضل الهدافين عبر التاريخ.

ونشرت الفاف، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “سليماني يدون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المنتخب الوطني، ويصبح الهداف التاريخي للخضر”.

وأرفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذه التغريدة، بصورة “للسوبر سليم”، بقميص الخضر، مرفوقة بالرقم (37)، الذي يرمز لعدد الأهداف التي سجلها إلى حد الآن.

يذكر أن إسلام سليماني، سجل أمس الجمعة، ثنائية، في المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني، بنظيره من النيجر، والتي انتهت بفوز الخضر بنتيجة (6-1).

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