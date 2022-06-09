الفاف تهنئ شباب بلوزداد بعد التتويج بالبطولة لثالث مرة تواليا

قدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” رسالة تهنئة إلى إدارة شباب بلوزداد على إثر التتويج. بالبطولة المحترفة في قسمها الأول في ثالث مرة على التوالي.

وقال الفاف في بيان نشره اليوم على الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم “الإتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ النادي الرياضي لشباب بلوزداد بمناسبة تتويجه بطلا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2022.2021”.

وأضاف “إثر تحقيق شباب بلوزداد لقب الدوري لثالث مرة على التوالي. متمنيا له مزيدا من التألق والنجاح”.

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