“الفاف” تهنئ شباب عين تموشنت بمناسبة صعوده التاريخي

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، برئاسة وليد صادي، بتهانيه إلى نادي شباب عين تموشنت، بمناسبة تحقيقه الصعود إلى الرابطة المحترفة.

وأشادت “الفاف” بهذا الإنجاز الذي حققه ممثل ولاية عين تموشنت، معتبرةً صعود الفريق ثمرة للعمل الجاد والمجهودات الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي والطاقم الفني واللاعبون طيلة الموسم.

كما عبّر رئيس “الفاف” وليد صادي، عن تمنياته بالتوفيق لشباب عين تموشنت في مشواره المقبل ضمن الرابطة المحترفة. متمنياً أن يكون الفريق إضافة قوية للبطولة الوطنية وأن يواصل تمثيل منطقته بأفضل صورة.

ويعد هذا الصعود إنجازاً تاريخياً لجماهير شباب عين تموشنت، التي احتفلت كثيراً بعودة فريقها إلى الواجهة بعد موسم مليء بالتحديات والطموحات الكبيرة.

وتوج شباب عين تموشنت بدورة الترقية (بلاي أوف) بعد فوزه على اتحاد الشاوية (1-0) في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بتيزي وزو.