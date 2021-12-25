الفاف تهنئ صخرة دفاع الخضر

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تهانيه للدولي الجزائري جمال بن العمري، لاعب نادي قطر القطري.

وجاءت هذه التهنئة، التي نشرتها الفاف عبر صفحتها الرسمية، بمناسبة عيد ميلاد الـ32، لبن العمري.

كما كتبت الفاف في تغريدة لها على “تويتر”: “عيد ميلاد سعيد جمال بن العمري”، كما أرفقتها بصورة للاعب بقميص الخضر.

وتزامن هذا الحدث مع إعلان الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بـ”كان” الكاميرون، والتي ضمت اسم بن العمري.

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وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وتعتبر الطبعة التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، الأغلى ثمنا ضمن المسابقات العربية. كما صنع الكأس المرصع بالذهب الحدث في ملعب البيت بالخور القطرية.

وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.