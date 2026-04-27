الفاف تهنئ عطال بعد تتويجه بلقب الدوري القطري

هنّأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، برئاسة وليد صادي، الدولي الجزائري يوسف عطال، بعد تتويجه بلقب دوري نجوم قطر مع ناديه السد، في موسم شهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

وعبّرت “الفاف”، في تهنئتها، عن فخرها بهذا التتويج الجديد لأحد عناصر المنتخب الوطني، معتبرة أن نجاح عطال، يعكس المستوى المتميز الذي يقدمه المحترفون الجزائريون في مختلف الدوريات العربية والأوروبية.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد مرة أخرى الحضور القوي للاعبين الجزائريين في الدوري القطري، سواء من خلال الإنجازات الجماعية أو الأداء الفردي المميز.