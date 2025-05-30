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الرياضة

الفاف تهنئ عوار بتتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين

بقلم عزيز طالبي
الفاف تهنئ عوار بتتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين
عوار
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هنأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة وليد صادي، الدولي الجزائري حسام عوار، بمناسبة تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية.
ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، صورة لحسام عوار بقميص المنتخب الوطني وصورة أخرى له بقميص فريقه اتحاد جدة السعودي الذي قاده للفوز باللقب على حساب نادي القادسية (3-1).
وجاءت تهنئة “الفاف” عقب الفوز المستحق لمهاجم الخُضر ورفقائه أمام القادسية بثلاثية مقابل واحد، في مبارة شارك فيها الجزائري أساسيا وقدم مستويات طيبة، كما سجل هدفاً.

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