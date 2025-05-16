الفاف تهنئ عوار بعد تتويجه بدوري روشن السعودي

هنأت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، الدولي الجزائري حسام عوار بعد فوز تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

ونشرت الفاف، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك صورة تشجيعية لحسام عوار على المجهود الكبير الذي بذله في قيادة النصر للتتويح باللقب.

وخاض مهاجم الخضر مواجهة فريقه النصر يوم امس التي كانت حاسمة في التتويج باللقب، و فاز بها بثلاثية مقابل واحد.

كما قدم مهاجم ليون السابق موسما إيجابيا مع النصر، حيث خاض لحد يوم أمس 29 مباراة، و سجل 12 هدفا، فيما قدم 4 تمريرات حاسمة.

بالمقابل،قام حسام عوار بتهنئة جمهور فريقه الذي ساندة طيلة الموسم، رغم بعض الانتقادات التي لاحقته في بعض الفترات، و قال عوار على منصة “إكس” بعد التتويج مباشرة “أيها الأبطال، لم يكن أمرا سهلا، احترام كبير لزملائي في الملعب و الجهاز الفني و المدرب و إلى قائدنا الذي قادنا في هدوء.. ولكم جميعا يا جمهورنا”.