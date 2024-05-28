الفاف تهنئ فريق ترجي مستغانم على تحقيقه الصعود

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اليوم الثلاثاء، فر يق ترجي مستغانم، بمناسبة تحقيقه الصعود إلى الرابطة المحترفة.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، رسالة تهنئة لفريق ترجي مستغام على هذا الانجاز.

ويأتي هذا، بعد الفوز الذي حققه فريق ترجي مستغانم، اليوم الثلاثاء، على ضيفه جمعية وهران، برباعية نظيفة، في الجولة ما قل الأخيرة من الموسم الجاري.