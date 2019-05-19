الفاف تهنئ فيغولي عقب تتويجه بالبطولة التركية

هنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم اللاعب الدولي سفيان فيغولي بعد تتويجه بالبطولة التركية محققا ثنائية الموسم بعد تحقيق الكأس.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الفاف” على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” تغريدة هنأ من خلالها لاعب غلطة سراي على هذا الإنجاز.

يذكر أن فيغولي كان وراء التتويج المحقق سهر اليوم، بعد تسجيله لهدف عالمي عن طريق مقصية خادعت الجميع وأشعلت المدرجات.