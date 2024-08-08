الفاف تهنئ قندوسي بعد تتويجه بكأس الرابطة المصرية
بقلم فيصل زيان بوزيان
تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، بالتهاني إلى اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، عقب تتويجه بكأس الرابطة المصرية.
رفقة فريقه سيراميكا كليوباترا، أمام المنافس طلائع الجيش، في المباراة النهائية، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.
ونشرت “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، تهنئتها للاعب قندوسي، والتي كانت على النحو التالي:”الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ اللاعب الدولي أحمد قندوسي بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية”.
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