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الرياضة

الفاف تهنئ قندوسي بعد تتويجه بكأس الرابطة المصرية

بقلم فيصل زيان بوزيان
الفاف تهنئ قندوسي بعد تتويجه بكأس الرابطة المصرية
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تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، بالتهاني إلى اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، عقب تتويجه بكأس الرابطة المصرية.

رفقة فريقه سيراميكا كليوباترا، أمام المنافس طلائع الجيش، في المباراة النهائية، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

ونشرت “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، تهنئتها للاعب قندوسي، والتي كانت على النحو التالي:”الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ اللاعب الدولي أحمد قندوسي بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية”.

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