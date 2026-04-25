“الفاف” تهنئ محرز بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي السعودي

قدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، اليوم السبت، تهانيه الخالصة إلى قائد المنتخب الوطني رياض محرز، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع ناديه الأهلي السعودي.

ويأتي هذا التتويج الجديد ليعزز المسيرة المميزة لنجم “الخضر” على الساحة القارية والعالمية، بعد مساهمته الفعالة في قيادة فريقه نحو الحفاظ على اللقب الآسيوي، في إنجاز يعكس خبرته الكبيرة وحضوره في المباريات الكبرى.

وأكدت الاتحادية، في تهنئتها، اعتزازها بما يقدمه محرز من مستويات عالية خارج الوطن، معتبرة أن هذا التتويج ينعكس إيجابًا على صورة الكرة الجزائرية على المستوى الدولي، ويشرف الألوان الوطنية في المحافل الكبرى.