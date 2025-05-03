“الفاف” تهنئ محرز بعد تتويجه بلقب دوري أبطال النخبة الآسيوية

هنّأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، قائد المنتخب الوطني رياض محرز، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع ناديه الأهلي السعودي.

عقب الفوز المستحق في النهائي أمام كوازاكي فرونتال الياباني بثنائية نظيفة.

وفي بيان رسمي نُشر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، عبّر الرئيس، وليد صادي، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل محرز الحافل بالألقاب.

مؤكدًا أن هذا التتويج يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها اللاعب الجزائري في كبرى المنافسات القارية والدولية.

وشارك محرز أساسيًا في المباراة النهائية، وقدم أداءً راقياً على مدار 95 دقيقة. حيث كان أحد أبرز عناصر فريقه. ونال تقييمًا إيجابيًا بلغ 7.4.ما يعكس تأثيره الكبير في تتويج فريقه الأهلي باللقب القاري الأول له في هذه المسابقة.

ويُعد هذا الإنجاز دفعة معنوية قوية لمحرز قبل الاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الوطني، خاصة مع اقتراب تصفيات كأس العالم 2026. حيث يُعوَّل عليه لقيادة كتيبة “الخضر” نحو التأهل والمنافسة على أعلى مستوى.

الجدير بالذكر أن رياض محرز، يواصل كتابة التاريخ كأحد أنجح اللاعبين الجزائريين في الخارج. بعد أن سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، والآن يضيف إلى خزائنه لقبًا آسيويًا مرموقًا.