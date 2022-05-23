الفاف تهنئ محرز بن ناصر وعمورة بمناسبة تتويجهم مع أنديتهم
بقلم فيصل زيان بوزيان
تقدمت. الإتحادية الجزائرية لكرة القدم. بالتهاني للاعبي المنتخب الوطني. رياض محرز، إسماعيل بن ناصر، ومحمد الأمين عمورة.
وأصدرت “الفاف”، اليوم الإثنين، بيانا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، جاء فيه:”هنيئا لنجوم المنتخب الوطني، رياض محرز، إسماعيل بن ناصر، ومحمد الأمين عمورة”.
كما أضاف ذات البيان أن هذه التهنئة بمناسبة:” تتويجهم بالدوريين الإنجليزي والإيطالي وكأس سويسرا تواليا”.
وجاءت هذه التهنئة من الفاف لنجوم الخضر، بعد المستويات الراقية التي يقدمها الثلاثي محرز وبن ناصر وعمورة، ومساهمتهم في تتويج أنديتهم.
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