الفاف تهنئ محرز عقب التتويج برابطة أبطال أوروبا

هنأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الدولي الجزائري رياض محرز بتتويجه بلقب رابطة أبطال أوروبا اليوم السبت رفقة ناديه مانشستر سيتي.

وقالت الفاف عبر الصفحة الرسمية لها، في رسالتها إلى قائد الخضر “مبروك لمحارب الصحراء رياض محرز تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا”.

كما أضافت أعلى هيئة كروية في الجزائر “نحن فخورون بك.. نراك قريبا”.

يذكر، أن قائد الخضر يصبح ثاني لاعب جزائري بعد التتويج بلقب البطولة بعد رابح ماجر.

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