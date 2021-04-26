الفاف تهنئ محرز وتثمن انجازه

ثمّن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الانجاز الذي حققه الدولي الجزائري رياض محرز بتتويجه بكأس الرابطة الانجليزية، رفقة ناديه مانشستر سيتي.

وعبّرت “الفاف” عبر موقعها الرسمي عن تهانيها لمحرز، بحصده لأول لقب له هذا الموسم، ليصبح بذلك رفقة أكثر لاعب جزائري تتويجا في أوروبا، رفقة الأسطورة رابح ماجر.

وأبدى الاتحاد الجزائري تمنياته لقائد الخضر، بإحراز المزيد من الألقاب على غرار البطولة، ورابطة الأبطال، قبل نهاية الموسم الجاري.

وتمنى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، المزيد من التألق والنجاحات لرياض محرز، في بقية مشواره الكروي.