“الفاف” تهنئ نجم بن عكنون بصعوده التاريخي

هنأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، فريق نجم بن عكنون، على صعوده التاريخي، إلى الرابطة المحترفة الأولى.

وكان النجم، قد حجز، مقعدا في حظيرة الكبار، بعد فوزه أمس. على منافسه المباشر ترجي مستغانم، بهدف من دون رد، في الجولة الـ 30 والأخيرة، من قسم الهواة “مجموعة وسط غرب”.

وهو الفوز الذي منح بن عكنون تأشيرة الصعود إلى المحترف الأول، عن جدارة واستحقاق، بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة على بعد 4 خطوات من نادي الغرب الجزائري.

وجاء في بيان نشرته “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، أمس الجمعة: “رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف. وأعضاء المكتب الفدرالي، يقدمون أحر تهانيهم إلى نجم بن عكنون، بصعوده التاريخي إلى المحترف الأول.”