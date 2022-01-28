الفاف تهنئ هاريس بلقبلة

وجّه الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، تهانيه للدولي الجزائري هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست الفرنسي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت الفاف، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد هاريس، نتمنى لك مزيدا من التألق والنجاح”.

كما أرفق الإتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه التغريدة بصورة للدولي الجزائري، بقميص المنتخب الوطني.

ويأتي هذا بمناسبة احتفال هاريس بلقبلة، بعامه الـ28، والذي يتزامن مع الـ28 من شهر جانفي، من كل سنة.

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