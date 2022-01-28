الفاف تهنئ هاريس بلقبلة
بقلم كريم تيغرمت
وجّه الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، تهانيه للدولي الجزائري هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست الفرنسي بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت الفاف، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد هاريس، نتمنى لك مزيدا من التألق والنجاح”.
كما أرفق الإتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه التغريدة بصورة للدولي الجزائري، بقميص المنتخب الوطني.
ويأتي هذا بمناسبة احتفال هاريس بلقبلة، بعامه الـ28، والذي يتزامن مع الـ28 من شهر جانفي، من كل سنة.
عيد ميلاد سعيد حارس نتمنى لك مزيدًا من التألق والنجاح 🎉
𝙄𝙩’𝙨 𝙃𝙖𝙧𝙞𝙨 𝘽𝙚𝙡𝙠𝙚𝙗𝙡𝙖 𝘽𝙞𝙧𝙩𝙝𝙙𝙖𝙮 ! 🎊 𝙬𝙚 𝙬𝙞𝙨𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙚𝙨𝙩 pic.twitter.com/ofQJbYvxKB
— Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) January 27, 2022
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