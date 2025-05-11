الفاف تهنّأ بلايلي وتوغاي بعد التتويج بلقب الدوري التونسي

هنّأ رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، ثنائي المنتخب الوطني الجزائري يوسف بلايلي و محمد أمين توغاي بعد فوزهما بلقب الدوري التونسي رفقة الترجي.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، صورة الثنائي بالقميص الوطني و شعار النادي التونسي، ليؤكد العلاقة الجيدة الكروية بين البلدين.

وقاد بلايلي فريقه الترجي لتحقيق فوز كبير رفقة الترجي أمام نادي الأولمبي الباجي، برسم الجولة الـ 29 من الدوري التونسي، حينما سجل هدفا جميلا. ليؤكد مساهمته الكبيرة في التتويج.