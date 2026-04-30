الفاف تهنّئ اتحاد العاصمة بعد التتويج بكأس الجزائر

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) بتهانيه لنادي اتحاد العاصمة بمناسبة تتويجه بلقب كأس الجزائر، بعد فوزه، اليوم الخميس، على شباب بلوزداد بنتيجة (2-1) في النهائي الذي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

ونشرت “الفاف”، عبر صفحاتها الرسمية، صورة مميزة من أطوار اللقاء، مرفقة برسالة تهنئة أشادت فيها بالأداء الذي قدّمه الفريق طوال المنافسة.

مؤكدة أن هذا التتويج يعكس العمل الكبير الذي قامت به إدارة النادي والطاقم الفني واللاعبون.

ويأتي هذا التتويج ليعزّز مكانة اتحاد العاصمة بصفته أحد أبرز الأندية الجزائرية، بعد نجاحه في حصد لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل بالألقاب.