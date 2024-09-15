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الرياضة

“الفاف” تواصل تكوين حكام “الفار” تحضيرا للموسم الجديد

بقلم محمد لمين صحراوي
“الفاف” تواصل تكوين حكام “الفار” تحضيرا للموسم الجديد
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تواصل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عملية تكوين حكام “الفار”، تمهيدا للاعتماد على هذه التقنية، بداية من الموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق الخميس المقبل.

وانطلق اليوم الأحد، ملتقى حكام النخبة الخاص بحكم الفيديو المساعد “الفار”، حسبما أعلنته “الفاف”.

وأوضحت الاتحادية، بأن الملتقى، الذي انطلق بالقرية المتوسطية بوهران. يستمر إلى غاية الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.

كما أكدت بأن هذا الملتقى الخاص بحكام “الفار”، يشهد مشاركة خبراء التقييم. لضمان أقصى درجات الكفاءة في استخدام التقنية قبل بداية البطولة.

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