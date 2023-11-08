“الفاف” توافق على استقبال لقاءات فريق ليبي

وافقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” على مقترح تقدم به أحد الأندية الليبية، من أجل استقبال لقاءاته القارية بالجزائر.

وكشف موقع “بوابة الوسط” نقلا عن قناة “الوسط” الليبية. بأن “الفاف” وافقت رسميا على طلب استضافة مباريات فريق “أبو سليم” الليبي في كأس “الكاف”.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن النادي الليبي، سيلعب لقاءاته في الجزائر، أيام 3 و10 ديسمبر المقبل و25 فيفري 2024، ضمن منافسات دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.