“الفاف” توثّق أجواء الانتصار أمام غينيا الاستوائية

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، فيديو خاصًا يوثّق أجواء الانتصار الذي حققه المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني الاستوائي.

في المباراة التي جرت أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات (المجموعة الخامسة) لكأس أمم إفريقيا.

الفيديو حمل لقطات مميّزة من مجريات اللقاء، إلى جانب مشاهد لفرحة اللاعبين بعد صافرة النهاية، في صورة تعكس الانسجام الكبير والروح القتالية التي ميزت “الخضر” طوال المواجهة.

كما تخلّل المقطع تصريحات لعدد من لاعبي المنتخب الوطني، الذين عبّروا عن سعادتهم بالنتيجة والتأهل المستحق إلى الدور ثمن النهائي.

وخصّ أنيس حاج موسى، رجل اللقاء، الجماهير الجزائرية بكلمات مؤثرة، حيث قال:”أشكر الجمهور على الأجواء التي صنعها، وبفضل المجموعة نلت جائزة رجل اللقاء، وهي جائزة تحمل الكثير بالنسبة لي”، في تأكيد واضح على الدور الجماعي داخل التشكيلة الوطنية.

من جهته، أبدى ريان آيت نوري ارتياحه الكبير بعد ضمان التأهل، مؤكّدًا أن الفوز سيكون دافعًا معنويًا قويًا قبل خوض الأدوار الإقصائية، حيث صرّح:”سعيد جدًا بالتأهل إلى ثمن نهائي المنافسة، استمتعنا كثيرًا بالمباراة، وشكرًا للجميع. هذا يرفع المعنويات وسنحضّر جيدًا لمواجهة ثمن النهائي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية”.