“الفاف” توجه إرسالية للأندية المحترفة لضمان السير الحسن لمباريات البطولة

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، ارسالية لجميع رؤساء الأندية المحترفة، لضمان السير الحسن لباقي مباريات البطولة المحترفة، ومحاربة العنف في الملاعب.

ونشرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية، المراسلة التي وجهتها “الفاف”، لرؤساء الأندية، والتي تضمنت أبرز مخرجات المكتب الفيدرالية ليوم 25 مارس 2025.

وحددت “الفاف”، في هذه المراسلة، أربعة نقاط أساسية، لضمان الشير الحسن لمباريات البطولة، وهي:

1- منع الغرباء من التواجد داخل أرضية الملعب، وفي محيطه. باتستثناء الأشخاص المسموح لهم قانونيا، (اللاعبون، أعضاء الطاقم الفني”.

2- فرض عدد محدد من ملتقطي الكرات، والذي لا يجب أن يتجاوز عشرة (10)، بلباس موحد، من فئة لا تزيد عن 17 سنة.

3- اجبارية امتلاك الصحفيين المصورين اعتماد، وارتدائهم صدريات موحدة، مع جلوسهم خلف أعمدة الركنبات، وليس خلف المرمى.

4- رفض مطلق لتواجد أعوان الملعب، سواء داخل أرضية الميدان، أو غرف الملابس، أو في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس

وأوضح الاتحاد الجوائري لكرة القدم “الفاف”، أحقية الرابطة في تسليط عقوبة اللعب دون جمهور، في حال تسجيل دخول مسيريم غير مسجلين في ورقة اللقاء إلى أرضية الميدان أسناء أو بعد نهاية المباراة.