“الفاف” توجه تعليمات خاصة لأنصار الخضر قبل مباراة موريتانيا

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، تعليمات خاصة لأنصار المنتخب الوطني المتواجدين بكوت ديفوار، تحسبا لمواجهة الخضر، وموريتانيا.

ونشرت “الفاف” نداءً للأنصار، عبر موقعها الرسمي، طالبتهم من خلاله بالتوجه غدا الثلاثاء، عند الساعة السادسة للمدخل رقم (2)، لملعب “السلام، للالتحاق بالمدرجات المخصصة لهم.

وأوضح مسؤولو “الفاف”، بأن هذا التنظيم، يأتي بعد أن استجاب الاتحاد الإفريقي لطلب الجزائر، لضمان أفضل الظروف لمشجعي الخضر.

كما دعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنصار المنتخب الجزائري، احترام نصائح المنظمين، وتقديم أفضل صورة عن بلدنا.