الفاف توجه رسالة خاصة لأنصار الخضر
وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف“، اليوم الإثنين، رسالة شكر خاصة، لأنصار المنتخب الوطني، نظير دعمهم الكبير لأشبال مجيد بوقرة.
ونشرت الفاف، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جاء فيها: “شكرا لكم على دعمكم، نحن نحبكم”.
كما عبرت الفاف، عن سعادتها بمقاسمتهم فرحة التتويج بكأس العرب: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نراكم ونتقاسم معكم هذه الفرحة”.
وأرفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه التغريدة، بصور لاعبي المنتخب المحلي، خلال احتفالهم رفقة الجماهير، بكأس العرب، في شوارع العاصمة.
إنه لمن دواعي سرورنا أن نراكم و نتقاسم معكم هذه الفرحة🤩
شكرا لكم على دعمكم ، نحن نحبكم !
𝙞𝙩 𝙬𝙖𝙨 𝙖 𝙥𝙡𝙚𝙖𝙨𝙪𝙧𝙚 𝙢𝙚𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙝𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙟𝙤𝙮 🎊
𝙒𝙚 ❤️𝙮𝙤𝙪#teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs #FIFAArabCup2021 pic.twitter.com/K74yU9ntS3
— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 20, 2021