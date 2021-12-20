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الرياضة

الفاف توجه رسالة خاصة لأنصار الخضر

بقلم كريم.تيغرمت
الفاف توجه رسالة خاصة لأنصار الخضر
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وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف“، اليوم الإثنين، رسالة شكر خاصة، لأنصار المنتخب الوطني، نظير دعمهم الكبير لأشبال مجيد بوقرة.

ونشرت الفاف، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جاء فيها: “شكرا لكم على دعمكم، نحن نحبكم”.

كما عبرت الفاف، عن سعادتها بمقاسمتهم فرحة التتويج بكأس العرب: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نراكم ونتقاسم معكم هذه الفرحة”.

وأرفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه التغريدة، بصور لاعبي المنتخب المحلي، خلال احتفالهم رفقة الجماهير، بكأس العرب، في شوارع العاصمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/Zn9Zn
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