“الفاف” توجه رسالة خاصة لأنصار المنتخب الوطني تحسبا لنهائيات كأس العالم

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة خاصة لأنصار المنتخب الوطني، بعد الاقصاء من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، وتحسبا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الخضر.

وجاء في رسالة “الفاف”: “على إثر إقصاء المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، تدعو “الفاف”، كافة المناصرين الجزائريين إلى التحلي بروح التضامن والالتفاف حول المنتخب الوطني، الذي يمرّ بمرحلة إعادة بناء، ويواصل مسار العمل والتطور”.

“لقد أظهر اللاعبون، وأعضاء الطاقم الفني، التزاما، وجدية، طيلة مجريات المنافسة، وهو ما يستوجب التقدير، والتشجيع من قبل كامل الأسرة الكروية الوطنية”.

“تقترب استحقاقات مهمة خلال أقل من خمسة أشهر، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم، وهو ما يتطلب التفافا جماعيا، وهدوءا، ودعما من الجميع”.

وختم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالته مضيفا: “يتعين خلال هذه المرحلة، استخلاص الدروس اللازمة، من أجل تعزيز العمل المنجز، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بهدف العودة بأداء أقوى، وأكثر تنافسية”.