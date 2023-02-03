“الفاف” توجه رسالة خاصة للأنصار قبل نهائي الشان

وجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسالة خاصة للأنصار قبل نهائي مُنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقرر غدا السبت.

حيث نشر أمسية اليوم الجمعة الحساب الرسمي للمُنتخب الوطني لكرة القدم صورا للأنصار من المباريات السابقة للمحليين في “الشان”.

كما تم ارفاق الصور التي نُشرت على “التويتر” بعبارة:”نرفع القبعة للاعب رقم 12″.

وأضاف الحساب:”نحن فخورون بكم، نحن في انتظاركم غدا ونعتمد عليكم”.