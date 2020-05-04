الفاف توجه رسالة خاصة للصحفيين

وجّه الإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، اليوم الإثنين، رسالة خاصة للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يتزامن مع تاريخ الـ4 ماي من كل سنة.

ووجهت الفاف، من خلال رئيسها خير الدين زطشي، وأعضاء المكتب الفيدرالي، تحية تقدير وعرفان، لعمال قطاع الإعلام، بالنظر للتضحيات التي تقدم يوميا لنقل الخبر بكل مصداقية ومهنية، للجمهور الرياضي.

وشدد رئيس الفاف، وأعضاء مكتبه الفيدرالي، من خلال هذه الرسالة، على الدور الكبير الذي يلعبه عمال الصحافة في مختلف وسائل الإعلام، خلال الأزمة الصحية التي نمر بها.

وفي الأخير، وجّه الإتحاد الجزائري لكرة القدم، تحية لوسائل الإعلام التي تدافع على هذه المهنة النبيلة ضد الإنحرافات، والصعوبات التي تعاني منها.