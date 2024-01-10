الفاف توجه رسالة شكر خاصة للاتحاد الطوغولي لكرة القدم

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” رسالة شكر خاصة لنظيرتها من الاتحاد الطوغولي، غقب اختتام تربص الخضر بمدينة لومي.

ونشرت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، رسالة شكر التي وجهها رئيس الفاف وليد صادي، باسمه ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي للاتحاد الطوغولي.

كما خض صالدي، أيضا، السلطات الطوغولية بالشكر، على استقبالهم الحار لبعثة المنتخب الوطني، ولتوفيرهم كافة ظروف الراحة للخضر خلال فترة تربصهم.

يذكر أن المنتخب الوطني، وبعد تربص دام عشرة أيام بالطوغو، غادر اليوم الأربعاء، العاصمة لومي، باتجاه كوت ديفوار، تحيبا لانطلاق نهائيات أمم إفريقيا 2023.