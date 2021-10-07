الفاف توجه نداءً هاما لوسائل الإعلام قبل لقاء النيجر

وجّه الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، نداءً هاما لوسائل الإعلام قبل لقاء النيجر غدا الجمعة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقالت الفاف في بيان لها، أنّه يمنع منعا باتا بث الصور من داخل الملعب قبل وأثناء وبعد اللقاء.

وفي هذا الصدد، تلقت الاتحادية رسالة من الفيفا، تؤكد فيها حزمها إزاء نشر أي صور تتعلق بدخول المنتخبين وعمليات إحماء اللاعبين وكذا خلال بث النشيدين الوطنين وغيرهاـ وأي تجاوز يعرض الاتحاد لعقوبات خطيرة.