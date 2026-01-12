“الفاف” تودع شكوى رسمية لدى “الكاف” و”الفيفا”

أودع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، شكوى رسمية، مع المطالبا بفتح تحقيق حول القرارات التحكيمية التي شدتها مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخب الوطني، ونيجيريا.

ونشرت “الفاف” اليوم الإثنين، بيان عبر صفحتها الرسمية، أكدت من خلالها تقدمها بشكوى رسمية لدى كل من “الكاف”، و”الفيفا”.

وأوضحت “الفاف” في بيانها: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يمكنه إغفال القرارات التحكيمية في المباراة الأخيرة، التي أثارت تساؤلات، وخلفت استياءً واسعا، حيث مست بمصداقية التحكيم الإفريقي، كما أنها لا تخدم صورة كرة القدم الإفريقية، على الصعيد الدولي”.

وأضافت “الفاف”: “راسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال إيداع شكوى رسمية، مرفقة بطلب فتح تحقيق، قصد توضيح ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح المعمول بها”.

يذكر أن المنتخب الوطني، تعرض لظلم تحكيمي فاضح، خلال مباراتهم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، ضد نيجيريا، من طرف الحكم السنغالي عيسى ساي.