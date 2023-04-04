الفاف توضح بخصوص المشاركة الجزائرية في “الألعاب الإفريقية المدرسية”

وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. حدا للجدل. الذي أثير حول امكانية، حرمان تلاميذ متوسطة بلعوش محند اولحاج. ببلدية برج منايل ببومرداس، من حق المشاركة في الألعاب الافريقية المدرسية، المقررة بجنوب إفريقيا ما بين 5 إلى 8 أفريل الجاري.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الـ 48 ساعة الأخيرة، تظهر التلاميذ أمام سفارة جنوب إفريقيا، والحسرة بادية على وجوههم، بسبب تأخر دفع ملفاتهم لاستخراج “الفيزا” الأمر الذي رهن حظوظهم في المشاركة القارية.

قبل أن تخرج “الفاف” ببيان نشرته أمس الاثنين. عبر موقعها الرسمي. قالت فيه إنّ تلاميذ إعدادية بلعوش محند أولحاج، سيغادرون اليوم أرض الوطن نحو مدينة “ديربن” الجنوب إفريقية.

ولم تكشف الاتحادية عن تفاصيل أخرى حول قضية التأشيرات، إلا أنّ مصادر متطابقة تحدثت إرسالها الوثائق اللازمة من شهادات مدرسية وجوازات سفر وتصاريح أبوية للتلاميذ، على أن يتم استخراج “الفيزا” بمطار جوهانسبروغ لضيق الوقت.

جدير بالذكر، أن تلاميذ متوسطة “بلعوش محند أولحاج”. سيمثلون الجزائر في الألعاب الإفريقية المدرسية لكرة القدم. بصفتهم وصيفا لدورة “أوناف” بدلا من البطل مدرسة “هادي عيادي” بصفاقس التونسية، الذي انسحب من المنافسة.